Schröder'a göre LeBron, "belki de gelmiş geçmiş en iyi PG"!

Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder, takım arkadaşı LeBron James'i şimdiye kadarki en iyi point guard olarak nitelendirdi.



LeBron, NBA'deki kariyerinin ilk yıllarında bile bir oyun kurucu olarak kabul ediliyordu. Schröder, oyun kurma yeteneğiyle ilgili olarak James'e büyük övgüde bulundu.



Lakers muhabiri Harrison Faigen, Alman oyuncunun James'in beraber oynadığı ve belki de oyun tarihindeki en iyi point guard olduğunu söylediğini şu şekilde aktardı:



"Dennis Schröder kariyerinde beraber oynadığı büyük point guardlardan bahsetti ve CP3, Shai ve Russell Westbrook'un isimlerini anmış olsa da, 'LeBron'un oyun tarihindeki en iyisi olduğuna inanıyorum' dedi."



James, Atlanta'ya karşı oynadığı bir maç sırasında ayak bileği burkulmasıyla hala kadro dışında bulunuyor ve Schröder, kendisinin yokluğunda Lakers'ın en skorer oyuncusu konumunda.



LeBron'un sakatlığından ötürü son beş maçından yalnızca ikisini kazanabilmiş olan Lakers, Orlando Magic'e karşı dün gece aldığı zaferle, iki maçlık bir galibiyet serisi yakalamış durumda.



