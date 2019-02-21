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Schalke cephesi mutsuz! "Utanç verici"

Schalke'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Manchester City'e 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Schalke cephesi mutsuz! 'Utanç verici'
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21 Şubat 2019 02:16
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e son 5 dakikada yedikleri 2 golle 3-2 mağlup olan Schalke'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın ardından açıklamalar yaptı.

"BÖYLE BİTMESİ UTANÇ VERİCİ"

Domenico Tedesco sözlerine "Maçın büyük bölümünde iyi savunma yaptık. Son anlarda daha dikkatli olmalıydık. Daha akıllı olmalıyız. Özetlemek gerekirse, bu gecenin böyle bitmesi gerçekten utanç verici" şeklinde başladı.

"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYORDU AMA..."

Taraftara övgüde bulunan Tedesco, "Bu sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her şey yolunda gidiyordu ve uzun süre sonra şansımız yaver gidiyordu. İyi oynuyorduk ve taraftarımız yanımızdaydı. Ancak sonucu alamadık. Yine de bu atmosferde takımın başında olmak mutluluk vericiydi" dedi.

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