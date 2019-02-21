Schalke cephesi mutsuz! 'Utanç verici'

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e son 5 dakikada yedikleri 2 golle 3-2 mağlup olan Schalke'de teknik direktörmaçın ardından açıklamalar yaptı.Domenico Tedesco sözlerine "Maçın büyük bölümünde iyi savunma yaptık. Son anlarda daha dikkatli olmalıydık. Daha akıllı olmalıyız. Özetlemek gerekirse, bu gecenin böyle bitmesi gerçekten utanç verici" şeklinde başladı.Taraftara övgüde bulunan Tedesco, "Bu sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her şey yolunda gidiyordu ve uzun süre sonra şansımız yaver gidiyordu. İyi oynuyorduk ve taraftarımız yanımızdaydı. Ancak sonucu alamadık. Yine de bu atmosferde takımın başında olmak mutluluk vericiydi" dedi.