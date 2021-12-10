Lazio'nun Sırp oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic, sarı kırmızılı takımla karşı karşıya geldikleri maç sonunda mücadeleyi değerlendirdi.



Savic yaptığı açıklamada sarı kırmızılı takımın geriye çekilerek çok fazla savunma yaptığını belirterek, "Maç istediğimiz gibi gitmedi. Daha farklı planlamıştık. Topu kazanmaya çalıştık ancak olmadı. Çok fazla geriye çekildiler ve kaleye duvar ördüler, top da kaleye girmek istemedi." açıklamasını yaptı.



Son 16 turu öncesi oynayacakları play-off turunda ise kendilerine en uygun takımın gelmesini dilediklerini belirtti.



Savic: "Galatasaray çok fazla geriye çekildi"

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