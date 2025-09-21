Satrançta büyükusta Muhammed Batuhan hedef büyüttü

21 Eylül
Kasımpaşa-Fenerbahçe
20:00
21 Eylül
Samsunspor-Karagümrük
20:00
21 Eylül
Başakşehir-Alanyaspor
17:00
21 Eylül
Mus Spor-Somaspor
14:00
21 Eylül
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor
16:00
21 Eylül
Adanaspor-Bursaspor
16:00
21 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Ankara Keçiörengücü
16:00
21 Eylül
Altınordu-Elazığspor
16:00
21 Eylül
Kastamonuspor-İnegölspor
15:30
21 Eylül
Ankaraspor-Bucaspor 1928
15:30
21 Eylül
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
21 Eylül
1461 Trabzon-Fethiyespor
15:00
21 Eylül
VVV-Venlo-MVV Maastricht
17:45
21 Eylül
Amstetten-Kapfenberger SV
3-0
21 Eylül
Kırklarelispor-Menemen Bld.
16:00
21 Eylül
Cordoba-Racing Santander
22:00
21 Eylül
Malaga-Cadiz
19:30
21 Eylül
Eibar-Real Sociedad B
19:30
21 Eylül
Albacete-Real Valladolid
17:15
21 Eylül
AD Ceuta FC-Real Zaragoza
0-017'
21 Eylül
Calcio Padova-Virtus Entella
20:30
21 Eylül
Pescara-Empoli
18:15
21 Eylül
Carrarese-Avellino
16:00
21 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Kahramanmaras Istiklalspor
16:00
21 Eylül
Batman Petrolspor-Adana 01 FK
19:00
21 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor
18:00
21 Eylül
Tromsoe-Hamarkameratene
18:00
22 Eylül
Santos FC-Sao Paulo
02:30
21 Eylül
Sport Recife-Corinthians
23:30
21 Eylül
Internacional-Gremio
23:30
21 Eylül
Flamengo-Vasco da Gama
23:30
21 Eylül
Mirassol-Juventude
22:00
21 Eylül
Stabaek-Raufoss
18:00
21 Eylül
Lyn-Sogndal
18:00
21 Eylül
Kongsvinger-Egersund
18:00
21 Eylül
Viking-Molde
20:15
21 Eylül
Stroemsgodset-Sarpsborg 08
18:00
21 Eylül
Bristol City-Oxford United
17:00
21 Eylül
Kristiansund BK-FK Haugesund
18:00
21 Eylül
Rosenborg-Bodo/Glimt
15:30
21 Eylül
AGF-Broendby IF
19:00
21 Eylül
Kopenhag-Silkeborg
17:00
21 Eylül
Vejle Boldklub-Soenderjyske
0-116'
21 Eylül
Isparta 32 SK-Aksarayspor
19:00
21 Eylül
Şanlıurfaspor-Erbaaspor
19:00
21 Eylül
Karaman FK-İskenderunspor
19:00
21 Eylül
Karacabey Belediyespor-24 Erzincanspor
19:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
21 Eylül
FC Krasnodar-Zenit St. Petersburg
19:30
20 Eylül
Blackburn Rovers-Ipswich Town
1-0IPT
21 Eylül
Elche-Real Oviedo
19:30
21 Eylül
Auxerre-Toulouse
18:15
21 Eylül
Paris FC-Strasbourg
16:00
21 Eylül
Inter-Sassuolo
21:45
21 Eylül
Fiorentina-Como
19:00
21 Eylül
Cremonese-Parma
16:00
21 Eylül
Torino-Atalanta
16:00
21 Eylül
Lazio-Roma
0-186'
21 Eylül
Barcelona-Getafe
22:00
21 Eylül
Mallorca-Atletico Madrid
17:15
21 Eylül
AS Monaco-Metz
18:15
21 Eylül
Rayo Vallecano-Celta Vigo
0-017'
21 Eylül
Arsenal-M.City
18:30
21 Eylül
Sunderland-Aston Villa
16:00
21 Eylül
Bournemouth-Newcastle
16:00
21 Eylül
B. Dortmund-Wolfsburg
20:30
21 Eylül
Leverkusen-Mönchengladbach
18:30
21 Eylül
E. Frankfurt-Union Berlin
16:30
21 Eylül
Sakaryaspor-Amed Sportif
19:00
21 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
16:00
21 Eylül
Le Havre-Lorient
18:15
21 Eylül
Marsilya-PSG
21:45
21 Eylül
Kocaelispor-Rizespor
17:00
21 Eylül
Altach-WSG Tirol
15:30
21 Eylül
Baltika-FC Rostov
17:00
21 Eylül
S. Moskova-Samara
0-143'
21 Eylül
FC Orenburg-Dinamo Moscow
1-3
20 Eylül
Torpedo Moscow-Dinamo Moscow
0-0IPT
21 Eylül
Casa Pia AC-Famalicao
22:30
21 Eylül
Gil Vicente-Estoril
20:00
21 Eylül
Tondela-Estrela da Amadora
17:30
21 Eylül
Grazer AK-Rapid Wien
18:00
21 Eylül
LASK-BW Linz
15:30
21 Eylül
KV Mechelen-Cercle Brugge
20:15
21 Eylül
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
0-2
21 Eylül
Club Brugge-St.Truiden
19:30
21 Eylül
Westerlo-Standard Liege
17:00
21 Eylül
Genk-Union St.Gilloise
0-1DA
21 Eylül
Dynamo Dresden-Hannover 96
2-245'
21 Eylül
Holstein Kiel-Karlsruher SC
2-045'
21 Eylül
Fortuna Düsseldorf-Darmstadt
0-045'
21 Eylül
Alkmaar-Feyenoord
17:45
21 Eylül
PSV Eindhoven-Ajax
15:30
21 Eylül
SC Heerenveen-NEC Nijmegen
15:30
22 Eylül
Cruzeiro-Red Bull Bragantino
02:30

Satrançta büyükusta Muhammed Batuhan hedef büyüttü

Milli takım sporcusu Muhammed Batuhan Daştan, Polonya'daki 35. NATO Satranç Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı uluslararası turnuvalarda sürdürmeyi hedefliyor.

21 Eylül 2025 15:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Satrançta büyükusta Muhammed Batuhan hedef büyüttü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk satranç tarihinin 10'uncu büyükustası (GM) milli takım sporcusu Muhammed Batuhan Daştan, Polonya'daki 35. NATO Satranç Şampiyonası'nda hem takım hem de bireysel kategoride elde ettiği başarıyı uluslararası turnuvalarda sürdürmeyi hedefliyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde asistan doktor olarak görev yapan Muhammed Batuhan Daştan, ilkokul birinci sınıftayken seçmeli ders olarak satrancı seçti. Daha sonra satranca ilgisi giderek artan Daştan, kurslara giderek turnuvalara katıldı.

Turnuvalarda elde ettiği başarılarla satranç hayatını devam ettiren Daştan 2006'da 9 yaşındayken Türkiye şampiyonasında 4'üncü, sonrasında 10 sporcunun katıldığı turnuvada ikinci oldu.


Profesyonel satranç hayatı o tarihten sonra başlayan Muhammed Batuhan Daştan, 15 yaş altı ve 17 yaş altı turnuvalarında iki kez dünya şampiyonu oldu.

Avrupa şampiyonluğu da yaşayan Daştan, 2012'de FIDE ustası (FM) ünvanını kazandı. Daştan, 2013'te uluslararası usta (IM), 2016'da da büyükusta (GM) ünvanını elde ederek Türkiye'nin satrançta 10'uncu büyükustası oldu.

- "Olabildiğince yüksek sıralara çıkmak istiyorum"

Muhammed Batuhan Daştan, AA muhabirine GM olduktan bir yıl sonra milli takıma seçildiğini belirterek, 2017 yılında milli takımında dünya 5'incisi olduklarını hatırlattı.

Muhammed Batuhan Daştan, geçen ay Polonya'da düzenlenen ve 17 ülkeden 23 takımın katıldığı 35'inci NATO Satranç Şampiyonası'nda kendisinin de içinde yer aldığı TSK Spor Gücü takımının takım halinde birinciliğe ulaştığını söyledi.

Bu seneki şampiyonada en yüksek dört sporcunun aldığı puanların toplanıp ona göre bir ülke sıralamasının yapıldığını dile getiren Daştan, şöyle devam etti:

"Şampiyonada ben birinci oldum. İkinci de bir Türk arkadaşım oldu. Hem bireysel olarak hem takım olarak birinci olduk. Bu turnuva bizim için çok ayrı bir gururdu. Satranç hayatımın her zaman bir parçası olacak. Asıl mesleğim doktorluk. Satranca zaman ayırıyorum ama turnuvalara fazla katılamıyorum. Yılda 2-3 turnuva ile sınırlı kalabiliyorum. Olabildiğince satranca vakit ayırmaya çalışıyorum, iyi turnuvalarda oynamak istiyorum. Satrançta sporcuların dünya genelinde performansını gösteren rating (ELO) puan sistemi var. Şu anda 2538 ratinge sahibim. 2600'ü geçme hedefim var. İnşallah onu gerçekleştirmek istiyorum. Olabildiğince yüksek sıralara çıkmak istiyorum."

- "Bu sporda çıta gitgide yükseliyor"

Muhammed Batuhan Daştan, Türkiye'nin satrançta çok ilerlediğine dikkati çekti.

Özellikle son 10-15 senede iyi bir ilerleme yaşandığını vurgulayan Daştan, şunları kaydetti:

"İnşallah birkaç sene sonra Türkiye'ye 'satranç ülkesi' diyeceğiz. Şu an Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuş başta olmak üzere çok kuvvetli gençlerimiz var. Çıtayı çok yüksek tutuyoruz. İnşallah bunun devamı gelecektir. Satranç artık popüler ve herkesin kolay erişebileceği bir spor oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Küçük yaşlardaki çocukların satrancı isteyerek oynamaları önemli bir faktör. İnşallah çok iyi yerlere geliriz. Eski zamanlara nazaran şu an bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Yapay zeka destekli bilgisayarlar şu anda çok gündemde. Bu sporda çıta gitgide yükseliyor artık. Çok zor bir spor olmaya başladı satranç. Ülkemizde son yıllarda satranç sporu çok yaygınlaştı. Elde ettiğimiz uluslararası derecelerle birkaç sene içinde satranç ülkesi olacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
