Sarunas Jasikevicius: 'Savaşarak kazanmayı başardık'

Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, konuk olduğu Zalgiris Kaunas'ı 72-65 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"MAÇ SONUNA KADAR SAVAŞARAK KAZANDIK"



"İnanılmaz bir galibiyet oldu. Sporcularımızla birlikte çok mutlu ve gururluyuz. İlk yarıda mükemmele yakın bir oyun oynadık ama üçüncü çeyrekte Zalgiris'in bu kadar enerjiyle geri dönmesini hiç beklemiyorduk. Maç sonuna kadar savaşarak kazanmayı başardık."