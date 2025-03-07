Sarunas Jasikevicius: 'Benim için doğum günü hediyesi oldu'

THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milano takımını deplasmanda 100-76 mağlup etti.



Galibiyetin ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu.



"ÇOK İYİ BİR DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"



Bu galibiyetin kendisine güzel bir doğum günü hediyesi olduğunu söyleyen Litvanyalı Koç, "Benim için çok iyi bir doğum günü oldu. Hem bugün kazandık, hem de Milano'da dışarı çıkıp güzel şeyler yiyebildim." dedi.



Milano şehrinin mutfağını öven Jasikevicius "Bu şehirde güzel şeyler yemek konusunda pek sorun yaşamıyorsunuz." sözlerini sarf etti.



"ÇOK GÜZEL BİR GALİBİYET OLDU"



Jasikevicius ayrıca, "Mutluyuz ve mutlu olmalıyız çünkü çok güzel bir galibiyet oldu. Hem burada olan hem de seyahat eden bütün taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Maccabi maçında yaptığımız gibi çok fazla top kaybı yapmadık. Şutlarımız girdi ve kontrol tamamen bize geçti." ifadelerini kullandı.



