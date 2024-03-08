Sarunas Jasikevicius: 'Avrupa'nın en iyisini yendik'

EuroLeague'de deplasmanda lider Real Madrid'i mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



İşte Sarunas Jasikevicius'un açıklamaları:



"Performansımız çok iyiydi. Bazen hücumla bazen savunmaya kazanırsınız. Koç gözüyle savunma kaynaklı kazanmak istersiniz. Avrupa'nın en iyi takımını yenince çok mutlu oluyorsunuz tabii. Önemli olan şey deplasmanda da kazanmak ve bunu göstermek. EuroLeague'de her zaman aynı şey geçerlidir, rahatlarsanız kaybedersiniz."



"ENERJİYİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"



Real Madrid başantrenörü Chus Mateo'da daha iyi olmaları gerektiklerini söyleyerek şu cümleleri kullandı:



"Üst üste 3 yenilgi oldu. Enerjiyi değiştirmeliyiz. Antrenmanlara ciddiyetle yaklaşmalıyız. Tekrar geri dönmeliyiz."





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