Sarri: 'Birkaç transfer benim için yeterli'

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, Chelsea TV'ye verdiği konuşmada, oynadığı futbol ve yeni kulübü hakkında değernedirmelerde bulundu, işte Sarri'nin o açıklamaları:"Öncelikle Napolilere teşekkür etmek istiyorum çünkü 3 sene boyunca bana ellerinden gelen her şekilde yardımcı oldular. Onları çok seviyorum ve daima kalbimde onların yeri olacak.""5 yıl önce İtalya'da Serie B'deydim. Chelsea ise Avrupa'nın en iyi liginde mücadele eden dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Bu sebeple burada olmak benim için büyük bir onur.""Premier Lig'de dünyanın en iyi teknik direktörleri mücadele ediyor, bu sebeple benim için çok heyecan verici olacak. Chelsea çok iyi bir takım ama şöyle bir problem var İngiltere'de 5-6 tane çok iyi takım var. Bence birkaç takviyeyle bu takım benim istediğim futbolu oynar.""Napoli'de benim oyun stilime yatkın bir sürü oyuncu vardı, öyle bir grup ile bir arada olduğum için şanslıydım. Oyuncular karakter olarak çok güçlüydü ve onlar üzerinde futbol anlayışımı yansıtabildim. Oyuncularımın kalitesinin oynattığım futbolun başarısında rolü büyük.""Jorginho transferi bu takım için çok faydalı bir oyuncu olacak. O fiziksel bir oyuncu değil, teknik bir oyuncu, en büyük özelliği çok hızlı düşünebiliyor ve bu sebeple oyuna hızlı top oynuyor.""100% eğlence %90 eğlence, elimde olan her şeyi Chelsea'nin başarılı olması için vereceğim."