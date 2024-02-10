Şanlıurfaspor'da 4 transfer birden

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, transfer ettiği 4 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Manisa FK forması giyen Muhammed Enes Kiprit, Manisa FK'dan kaleci Muhammed Alperen Uysal ve Kocaelispor'dan orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Şanlıurfaspor, Kasımpaşa'dan defans oyuncusu Bilal Selamet'i de 3,5 yıllığına renklerine bağladı.



