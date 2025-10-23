23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
17:30
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

San Antonio Spurs, Wembanyama ile kazandı!

NBA'de San Antonio Spurs, deplasmanda Dallas Mavericks'i 125-92 yendi. Spurs'de Wembanyama, 40 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu.

calendar 23 Ekim 2025 11:37
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
San Antonio Spurs, Wembanyama ile kazandı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, deplasmanda Dallas Mavericks'i 125-92 yenerek sezona galibiyetle başladı.

American Airlines Center'da oynanan Batı Konferansı mücadelesinde Victor Wembanyama, 40 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Stephon Castle 22 sayı, 6 asist ve 7 ribauntla oynarken Dylan Harper 15, Devin Vassell ise 13 sayı kaydetti.

Dallas Mavericks'de Anthony Davis 22 sayı, 13 ribaunt ve Cooper Flagg 10 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken P.J. Washington ise 17 sayılık performans gösterdi.

- Raptors, sezon açılışında takım sayı rekorunu kırdı

Toronto Raptors, sezon açılışında Atlanta Hawks'ı 138-118 yenerek kulüp tarihinin en yüksek skorunu kaydetti

State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada, Raptors'da RJ Barrett 25 sayı ve 8 ribauntla Scottie Barnes, 22 sayı ve 9 asistle oynadı. Gradey Dick 21, Brandon Ingram ise 16 sayı ve 9 ribauntla takımını galibiyete taşıdı.

Ev sahibi Hawks'da Jalen Johnson ve Trae Young, 22'şer sayı kaydetti. Kristaps Porziņgis 20, Onyeka Okongwu 18 ve Zaccharie Risacher ise 16 sayıyla oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

- Sonuçlar

New York Knicks - Cleveland Cavaliers: 119-111

Charlotte Hornets - Brooklyn Nets: 136-117

Orlando Magic - Miami Heat: 125-121

Toronto Raptors - Atlanta Hawks: 138-118

Boston Celtics- Philadelphia 76ers: 116-117

Chicago Bulls - Detroit Pistons: 115-111

Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans: 128-122

Milwaukee Bucks - Washington Wizards: 133-120

Utah Jazz - Los Angeles Clippers: 129-108

Dallas Mavericks - San Antonio Spurs: 92-125

Phoenix Suns - Sacramento Kings: 120-116

Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers: 118-114

  
