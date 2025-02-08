Samuel Moutoussamy: 'Hep birlikte mücadelemizi bırakmayacağız'

Sivasspor'da Emre Gökay ve Samuel Moutoussamy sahalarında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren 18 yaşındaki oyuncu Gökay, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Bize yakışmadı. Gol yiyene kadar biz daha iyiydik diye düşünüyorum. Sakatlıklar da bizi etkiledi. Sonuç olarak kaybettik. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız." dedi.



Samuel Moutoussamy ise "Maalesef bugün sahada konsantrasyon kaybı yaşayan, istediklerini yapamayan bir Sivasspor vardı. Şu anda zor bir durumdayız. Hep birlikte savaşarak, mücadele ederek takımı bu zor süreçten çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.