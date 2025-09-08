Samsunsporlu futbolcular, 1. sınıfa başlayan öğrencilere defter, kalem ve çam fidanı hediye etti.



Samsunspor Kulübü, Samsun Valiliği ve Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Kulübün 60. kuruluş yıl dönümü kapsamında "Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur" temasıyla etkinlik gerçekleştirildi.



Atakum Bayındır İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Samsunsporlu futbolcular Zeki Yavru, Soner Aydoğdu, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen okula yeni başlayan çocuklarla bir araya geldi.



Futbolcular birlikte fotoğraf çektirdikleri minik öğrencilere, defter, kalem ve çam fidanı hediye etti.



Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, konuşmasında, etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini, bu yıl ilkokula başlayacak yaklaşık 20 bin çocuğa Samsunspor'a aidiyet duygusunu aşılamak için armalı defter, kalem hediye edeceklerini söyledi.



Kampanyayı gelecek yıllarda sayısını artırarak devam ettirmeyi düşündüklerini belirten Bilen, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Bilen, "Ümit ediyorum ki çocuklarımız, aldıkları bu armağanla 'Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur' mottomuza uygun olarak anılarının arasında güzel bir hikaye sahibi olurlar. İnşallah şehrimizde çığ gibi büyüyen bir Samsun ve Samsunspor sevdası olur. Bu da tribünlerimize ve sonuçlarımıza yansır diyorum." ifadelerini kullandı.



Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Fazlıhan Carus, geleceğin kırmızı beyazlılarını yetiştirmek için okullarda böyle bir etkinlik yapmak istediklerine değindi.



- "Başta Filistin ve Gazze'deki çocukları asla unutmuyoruz"



Takım kaptanı Zeki Yavru da Gazze ve Filistin'deki çocukların yanında olduklarını dile getirdi.



Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Yavru, şunları kaydetti:



"Başarılı bir yıl olsun. Çocukların mutluluğu bizler için çok önemli. Bütün dünyadaki çocukların mutluluğu bizim için önemli. Başta Filistin ve Gazze'deki çocukları asla unutmuyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah'tan tek isteğimiz, onların da bir an önce mutluluğa kavuşması. Kendi şehrimizdeki, ülkemizdeki çocukların mutluluğunu da çok önemsiyoruz. Çocukların yüzünün tebessüm edeceği her türlü organizasyona katılmaya çalışıyoruz. Onları burada birazcık da olsun tebessüm ettirebildiysek, mutlu edebildiysek, bizim için bundan daha güzel bir şey olamaz."



Etkinliğe Samsunspor yönetimi, futbolcular ve Samsunspor Voleybol Takımı'nın bazı oyuncuları ile Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da katıldı.



Etkinlikte, yakın zamanda doğum günü olan Zeki Yavru da unutulmadı. Yavru, minik öğrencilerle doğum gününü kutladı.