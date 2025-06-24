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Samsunspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Yeni yönetim yapısını belirleyen Samsunspor, 2025-2026 sezonunda kulübün 60. yılına özel etkinliklerle dolu bir dönem planlıyor. Başkan Vekili Veysel Bilen, kutlamaların bir yıla yayılacağını ve geniş katılımlı organizasyonlar hedeflediklerini açıkladı.

calendar 24 Haziran 2025 16:53 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 16:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
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Süper Lig'de mücadele eden Samsunspor'da yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı belirlendi.

Samsunspor Yönetim Kurulu, Başkan Vekili Veysel Bilen yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde toplandı. Toplantıda görev dağılımı yapılırken, kulübün 60'ıncı yılıyla ilgili planlar da paylaşıldı. Divan Kurulu'nun yetkilendirmesiyle 19 asil ve 11 yedek üyeden oluşan yeni yönetimin görev süresinin başladığını belirten Veysel Bilen, "Yeni dönemde 30 kişilik bir yönetim yapısıyla kulübümüzü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve bu bilinçle hareket edeceğiz. Samsunspor'un değerlerine yakışır bir şekilde, daha güçlü ve etkin bir yapı oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

2025-2026 sezonunun Samsunspor'un 60'ıncı yılına denk gelmesi nedeniyle yıl boyunca çeşitli etkinlikler planladıklarını söyleyen Bilen, "Yıldönümünü yalnızca bir günle sınırlamak istemiyoruz. Çobanlı İskelesi'nde meşale yakmak elbette sembolik bir anlam taşıyor ancak biz kutlamaları Avrupa'ya açıldığımız bir dönemde daha geniş kapsamlı hale getirmek istiyoruz. 24 Haziran 2025 itibarıyla başlayacak etkinliklerimizi, 30 Haziran 2026'ya kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Bu süreçte maddi ve manevi tüm imkânlarımızı kullanacağız. Başta Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara çağrımızdır: Gelin, ortak bir komite oluşturalım ve 60'ıncı yıla yakışır şekilde kutlamalar düzenleyelim" diye konuştu.



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