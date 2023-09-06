Samsunspor yeni transferini açıkladı

Samsunspor, Fransız futbolcu Flavien Tait'i renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Samsunspor yeni transferini açıkladı
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06 Eylül 2023 21:31
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransız orta saha oyuncusu Flavien Tait'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, en son ülkesinde Rennes forması giyen orta saha oyuncusu Flavien Tait ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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