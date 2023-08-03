Samsunspor, transferden vazgeçti!

Samsunspor, Muhammed Ihattaren transferinden vazgeçildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor, transferden vazgeçti!
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03 Ağustos 2023 17:16
Samsunspor, Juventus'tan ayrılan ve imza için şehre gelen Muhammed Ihattaren'in transferinden vazgeçildiğini duyurdu.

Karadeniz ekibi, yaptığı açıklamada, Ihattaren'in önceden anlaşma sağlanan şartları değiştirmek istediğini ve bu nedenle transferden vazgeçildiğini açıkladı.

İşte Samsunspor'un kulüp sitesinden yaptığı açıklama;

"Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Ihattaren'i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun'a davet etmiş ve ardından Futbolcu şehrimize gelmişti.

Kulübümüz, önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye çalışan ve kabul edilemez isteklerde bulunan futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

Söz konusu durumu kamuoyunun dikkatine sunarız."

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