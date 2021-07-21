Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiraladı

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiraladı
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21 Temmuz 2021 16:45
Alaaddin Okumuş
Alaaddin Okumuş
Sivasspor
Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiralık olarak kadrosuna kattı.


TFF. 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiralık olarak renklerine bağladı.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, sağ bek Alaaddin Okumuş'un 1 yıllığına kiralanması konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.


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