Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alan Samsunspor, Avrupa hedefine adım adım ilerliyor.Transfer yasağı olmasına rağmen elindeki oyuncu kadroyla harika işler yapan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş ve Eyüpspor'a 7 puan fark atmış durumda. Sezon sonuna kadar üçüncülüğünü korumak isteyen Karadeniz ekibi, gelecek sezon Avrupa Ligi'ne kalırsa çok önemli isimleri kadrosuna katacak.Samsunspor'un listesinin ilk sırasında ise; Al-Arabi'den ayrılacak olan Marco Verratti'nin olduğu iddia edildi.Başkan Yüksel Yıldırım'ın teknik direktör Reis'le bu konuda bir görüşme yaptığı da belirtildi. 2023'te 45 milyon euroya Katar ekibine transfer olan Verratti'nin yeniden Avrupa'ya dönmek istediği biliniyor.Kariyerine Pescara'da başlayan Verratti, 2012'de 12 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Paris Saint- Germain'e transfer oldu. 11 yıl boyunca PSG forması giyen İtalyan orta saha, Eylül 2023'te de Al- Arabi'ye gitti.Katar temsilcisinde bu sezon 17 maça çıkan Verratti, 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.