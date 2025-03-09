Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip Samsunspor 3-2'lik skorla kazandı.Samsunspor, 5 ve 11. dakikalarda Soner Aydoğdu'nun golleriyle 2-0'ı buldu. Adana Demirspor, Salih Kavrazlı'nın 31. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.Samsunspor, 62. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı ve durum 3-1 oldu. Adana Demirspor, Tayfun Aydoğan'ın 80. dakikada attığı golle durumu 3-2'ye getirdi.Maçta başka gol olmadı ve Samsunspor, evinde Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.Thomas Reis'in ekibi Samsunspor, bu galibiyetle birlikte ligde iki maç sonra kazandı. Adana Demirspor'un galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.Bu sonucun ardından Samsunspor, 50 puana yükseldi. Adana Demirspor'un ligdeki puanı -2.Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, gelecek haftayı BAY geçecek ve ardından Sivasspor'a konuk olacak.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlar, karşılaşmayı kale arkası tribünlerden ücretsiz olarak izledi.Futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" pankartıyla sahaya çıktı.Samsunsporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkati çekmek amacıyla maçta mor forma giydi.Tribünlerde yer yer boşluklar göze çarparken az sayıda Adana Demirspor taraftarı da Samsunspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.17. dakikada Samsunspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Zeki Yavru, topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Yunus Emre Çift, meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.44. dakikada Samsunspor'un atağında Schindler'in sağ kanattan pasına uzanan Moundilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.Samsunspor maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.49. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Schindler'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.56. dakikada ceza sahasının dışında meşin yuvarlakla buluşan Yunus Emre Çift'in vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.67. dakikada konuk ekipten Salih Kavrazlı'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Okan Kocuk topu kornere gönderdi.90. dakikada Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, bir pozisyonun ardından hakeme itirazından dolayı sarı kart gördü.Karşılaşma, Samsunspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.Samsun Yeni 19 MayısArda Kardeşler, Abdullah Uğur Sarı, Erkan AkbulutOkan Kocuk, Van Drongelen, Benasser, Soner Aydoğdu (Dk. 90+2 Soner Gönül), Moundilmadji, Ntcham (Dk. 74 Dimata), Emre Kılınç (Dk. 74 Tait), Bola, Schindler (Dk. 74 Muja), Zeki Yavru, Yunus Emre ÇiftMurat Uğur Eser (Dk. 23 Vedat Karakuş), Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası, İzzet Çelik, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş (Dk. 72 Aimbetov), Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy (Dk. 66 Ozan Demirbağ), Salih Kavrazlı, Tolga Kalender, MaestroDk. 5 ve 11 Soner Aydoğdu, Dk. 62 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor), Dk. 31 Salih Kavrazlı, Dk. 80 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)Dk. 48 Maestro, Dk. 83 Abdulsamet Burak, Dk. 90 Mustafa Alper Avcı (Teknik direktör) (Adana Demirspor), Dk. 50 Ntcham (Reeder Samsunspor)