Samsunspor, final serisinde öne geçti

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ilk maçında Samsunspor, sahasında Beysu Konyaspor Basketbol'u 85-72 yenerek seride 1-0 öne geçti.



Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan Samsunspor, ilk devreyi 20-15 üstün tamamladı.



İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren kırmızı-beyazlı takım, devreyi 36-34 önde bitirdi.



Üçüncü periyotta farkı 14 sayıya kadar yükselten Samsunspor, final bölümüne 70-56 üstün girdi.



Dördüncü ve son çeyrekte Beysu Konya Basketbol takımı farkı bir ara 7 sayıya kadar kapatmasına rağmen Samsunspor, karşılaşmadan 85-72 üstün ayrıldı.



Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin ikinci maçı, 12 Haziran Pazar günü Samsunspor'un ev sahipliğinde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak.





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