TFF 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Kocaelispor'u ağırladı.



Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Samsunspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Tomane, 42. dakikada kendi kalesine Mandjeck ve 74. Hasan Kılıç kaydetti.



Kocaelispor'da Coelho, 38. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu sonucun ardından Samsunspor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 33 puanla 6. sırada yer aldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Kocaelispor ise 24 puanla 13. sırada yer buldu.



Samsunspor, gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Kocaelispor ise Boluspor'u ağırlayacak.





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