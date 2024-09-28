Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi Samsunspor, 4-3'lük skorla kazandı.Göztepe, 13. dakikada Zeki Yavru'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Samsunspor, 28. dakikada Marius Mouandilmadji ile eşitliği sağladı.Göztepe, Romulo'nun 41'de attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.İzmir temsilcisi, ikinci yarıya da hızlı başladı ve Juan ile 50'de farkı ikiye çıkardı ve durum Göztepe lehine 3-1'e geldi.Samsunspor, 70. dakikada Olivier Ntcham ile skoru 3-2 yaptı ve farkı bire indirdi. Rakip kalede baskısını arttıran Karadeniz temsilcisi, 80. dakikada Kingsley Schindler'in attığı golle durumu 3-3 yaptı.Samsunspor'da ikinci golü atan Ntcham, 90+1'de bir kez daha sahneye çıktı ve Karadeniz ekibi 3-1'den geri dönerek maçı 4-3 kazandı.Samsunspor ile Göztepe arasındaki mücadelenin ilk dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Göztepe'den Isaac Solet ile Zeki Yavru kafa kafaya çarpıştı. Solet, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zeki Yavru, oyuna devam etti. Göztepe, daha sonra yaptığı açıklamada Solet'in bilincinin açık ve iyi olduğunu duyurdu.Bu sonucun ardından Samsunspor, 15 puana yükseldi. Göztepe, 9 puanda kaldı.Samsunspor, ligde gelecek hafta Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.1. dakikada orta sahada Zeki Yavru ile hava topu mücadelesinde Solet kafasına aldığı darbe sonucu yerde kaldı. Bir süre saha içinde tedavisi yapılan Solet, daha sonra ambulans ile hastaneye götürüldü. Bu futbolcunun yerine 5. dakikada Kuryu Matsuki oyuna dahil oldu.13. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızlı takımın sol çaprazdan kazandığı taç atışını Djalma kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topu Zeki Yavru, ters bir kafa vuruşu ile kendi kalesine gönderdi: 1-027. dakikada ev sahibi takımın atağında Laura'nın pasında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.28. dakikada Samsunspor 1-1 beraberliği yakaladı. Bola'nın sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Moundilmadji kafa ile vurdu, kaleci Lis'ten seken topu tekrar önünde bulan Moundilmadji, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı bu sefer ağlara gönderdi: 1-141. dakikada Göztepe, 2-1 öne geçti. Taha Altıkardeş'in uzun pasına hareketlenen Romulo, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-150. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'lu oyuncu Benasser'in hatalı pasında Juan, bir anda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan Juan, boş ağlara topu yuvarladı: 3-160. dakikada misafir takımın atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Taha Altıkardeş'in pasında altıpas içinde topla buluşan Romulo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.70. dakikada Samsunspor farkı 1'e düşürdü. Bola'nın pasında ceza sahası çizgisi üzerinden Ntcham'ın sert şutunda, top kaleci Lis'i geçerek ağlara gitti: 3-280. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Zeki Yavru'nun pasına hareketlenen Schindler'in sağ çaprazdan ceza sahası içine girer girmez sert şutunda, top kaleci Lis'in tuttuğu köşeden ağlarla gitti: 3-390+1. dakikada Samsunspor öne geçti. Soner Gönül'ün uzaktan şutunda kaleci Lis'ten dönen topu Schindler tamamlamak isterken, defansa çarpan meşin yuvarlak Ntcham'ın önünde kaldı. Kamerunlu futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-3Karşılaşmayı ev sahibi takım 4-3 kazandı.Maçın ilk yarının 5. dakikasında Göztepeli oyuncu Solet'in Zeki Yavru ile hava mücadelesinde kafasına aldığı darbe sonucu sakatlanıp oyundan çıkması nedeniyle kurallar gereği misafir takım 6 oyuncu değişikliği yaptı.Samsun Yeni 19 MayısMehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner ÖzaralOkan Kocuk, Bola (Dk. 74 Soner Gönül), Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Benasser, Holse, Ntcham, Laura (Dk. 58 Muja), Emre Kılınç (Dk. 74 Schindler), Moundilmadji (Dk. 93 Dimata)Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 65 Nazım Sangare), Dennis, Solet (Dk. 5 Matsuki (Dk. 77 Tijanic)), Doğan Erdoğan, Djalma (Dk. 85 İsmail Köybaşı), Romulo (Dk. 85 Victor Hugo), Juan (Dk. 77 Fofana)Dk. 13 Zeki Yavru (kendi kalesine), Dk. 41 Romulo, Dk. 50 Juan (Göztepe), Dk. 28 Moundilmadji, Dk. 70 ve 90+1 Ntcham, Dk. 80 Schindler (Samsunspor)Dk. 55 Lis, Dk. 56 Dennis (Göztepe)