Samsunspor'dan Cihan Aydın tepkisi!

Samsunspor, Fenerbahçe-Galatasaray maçını yöneten Cihan Aydın'a kendi resmi hesabından paylaştığı bir videoyla tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'dan Cihan Aydın tepkisi!
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03 Nisan 2025 10:28
Son güncelleme 03 Nisan 2025 10:35
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kupada Fenerbahçe-Galatasaray maçını yöneten hakem Cihan Aydın'a tepki gösterdi.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasında Marius Mouandilmadji'nin ikinci sarı kartı görmesine sebep olan hareketi, Osimhen'in de yaptığını fakat Nijeryalı oyuncunun sarı kart görmemesini eleştirdi.

Samsunspor'un paylaşımı şu şekilde: 




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