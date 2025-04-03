Samsunspor'dan Cihan Aydın tepkisi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kupada Fenerbahçe-Galatasaray maçını yöneten hakem Cihan Aydın'a tepki gösterdi.
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasında Marius Mouandilmadji'nin ikinci sarı kartı görmesine sebep olan hareketi, Osimhen'in de yaptığını fakat Nijeryalı oyuncunun sarı kart görmemesini eleştirdi.
Samsunspor'un paylaşımı şu şekilde:
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasında Marius Mouandilmadji'nin ikinci sarı kartı görmesine sebep olan hareketi, Osimhen'in de yaptığını fakat Nijeryalı oyuncunun sarı kart görmemesini eleştirdi.
Samsunspor'un paylaşımı şu şekilde:
Samsunspor'un paylaşımı 👇 https://t.co/UXHHJ5r6pd
— Sporx (@sporx) April 3, 2025