Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktörlük konusunda Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler sonucundan 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yarın Nuri Asan Tesislerinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktörlük konusunda Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler sonucundan 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yarın Nuri Asan Tesislerinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
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