Samsun'dan transfer yasağı açıklaması

Samsunspor, transfer yasağını kaldırmak amacıyla FIFA ve İsviçre Federal Mahkemesi ile görüşmelerini sürdürüyordu.



"YASAĞIN KALKMA İHTİMALİ YOK"



Ancak, FIFA'nın transfer yasağı listesinde yer alan Samsunspor, 2 dönem boyunca transfer yapamayacak. Yasağın kalkma ihtimalinin artık olmadığını belirten Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Transfer yasağımız var ve yasağın kalkma ihtimali yok artık. Hocamız çok mutlu takımımızı beğeniyor. Biz de takımımıza güveniyoruz" dedi.



Karadeniz temsilcisi, mevcut kadrosunu güçlendirmek adına Kayseri'de çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Takımın hedefi yasağa rağmen mevcut kadro ile ligde güzel işler yapmak.





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