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Samsun'da Benasser ile yollar ayrıldı

Reeder Samsunspor, Faslı ön libero Youssef Ait Benasser ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 05 Haziran 2025 16:52 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 16:53
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Samsun'da Benasser ile yollar ayrıldı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, Faslı ön libero oyuncusu Youssef Ait Benasser ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün "Her güzel hikayenin bir vedası vardır" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'e şampiyon olarak yükselmemizde ve ikinci sezonumuzda Avrupa'ya uzanan bu tarihi yürüyüşteki önemli katkıların için teşekkürler. Sahada gösterdiğin karakter, takıma kattığın denge ve duruşunla hep takdir edildin. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor ama biz seni bu büyük sezondan güzel anılarla uğurluyoruz. Teşekkürler Youssef."


Samsunspor formasıyla bu sezon 31 resmi maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.


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