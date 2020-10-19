Şampiyonlar Ligi'nin 'en'leri!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gol krallığı yarışı büyük heyecana sahne olacak.



Attıkları gollerle Şampiyonlar Ligi'nde son yıllara damga vuran Juventuslu Cristiano Ronaldo ile Barcelonalı Lionel Messi arasındaki rekabete, organizasyonun son gol kralı Bayern Münihli Robert Lewandowski de katılacak.



Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon zirveye uzanan Bayern Münih'te 15 golle krallık yarışında adını zirveye yazdıran Polonyalı yıldız Lewandowski, organizasyonda 2008-2020 yılları arasında Ronaldo ve Messi ile 2015'te krallık yarışını bu iki oyuncuyla ortaklaşa kazanan Neymar'ın dışında bunu başaran ilk oyuncu oldu.



Krallık yarışında Ronaldo zirvede



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol krallığı yaşayan ve ağları sarsan oyuncu konumunda ise Portekizli yıldız Ronaldo, ilk sıradaki yerini koruyor.



1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, 7 defa gol kralı olmayı başardı.



35 yaşındaki futbolcu, Manchester United'da 2007-2008, Real Madrid'de 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gol krallığı yaşadı.



Ronaldo'nun ardından en çok gol krallığı yaşayan futbolcu ise 6 kezle Arjantinli yıldız Messi oldu. Barcelonalı 33 yaşındaki futbolcu, 2014-2015'te Ronaldo ile paylaştığı unvanı, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2018-2019 sezonlarında da elde etti.



Eski yıldız futbolculardan Bayern Münih'te Alman Gerd Müller 4, Benfica'da Portekizli Eusebio, Olympique Marsilya'da Fransız Jean-Pierre Papin ve Manchester United'da Hollandalı Ruud van Nistelrooy 3'er defa "Devler Ligi"nde gol krallığına ulaştı.



Tüm zamanların en golcüsü Ronaldo



Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 174 maçta 131 gol kaydeden Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcüsü konumunda bulunuyor.



Ronaldo'yu, Barcelona formasıyla 143 maçta 115 gol atan Messi takip ediyor. Real Madrid ve Schalke 04 formalarıyla 144 maçta 71 golle imza atan eski İspanyol futbolcu Raul Gonzalez ise listenin 3. sırasında yer alıyor.



32 yaşındaki Lewandowski ise Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla 90 karşılaşmada 68 kez fileleri havalandırarak tüm zamanların en golcüleri listesinde 4. sıranın sahibi.



Bir sezonda en çok gol atan Ronaldo



Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor.



Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.



Bir maçta en çok gol atan Messi ve Luiz Adriano



Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi ve Shakhtar Donetsk'te oynadığı dönemde Brezilyalı Luiz Adriano, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok gol atan oyuncular olmayı başardı.



Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın 2011-2012 sezonu 2. turunda Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 7-1 yendiği karşılaşmada Messi ve 2014-2015 sezonunda Shakhtar Donetsk'in BATE'yi 7-0 mağlup ettiği grup mücadelesinde Luiz Adriano, kaydettikleri 5'er golle bir maçta en çok gol atan oyuncu olma rekorunu paylaştı.



Cristiano Ronaldo, Marco Van Basten, Simone Inzaghi, Dado Prso, Ruud van Nistelrooy, Andriy Shevchenko, Bafetimbi Gomis, Mario Gomez, Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Zlatan Ibrahimovic ve Josip Ilicic bir maçta attıkları 4'er golle, bu alanda ikinci sırayı paylaştı. Messi, bir maçta attığı 5 golün yanı sıra 2009-2010 sezonunda Arsenal'a karşı 4 gol atmayı da başardı.



En hızlı gol Makaay'dan



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı golünü Hollandalı eski futbolcu Roy Makaay attı.



Makaay, Bayern Münih'in 7 Mart 2007'de Real Madrid'i 2-1 yendiği maçın henüz 10.12'nci saniyesinde turnuvanın en hızlı golünü kaydetti.



En hızlı ''hat trick''



Ligde en hızlı ''hat trick''i Fransa'nın Olympique Lyon takımında forma giydiği dönemde Bafetimbi Gomis yaptı.



Gomis, 7 Aralık 2011'de Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla oynanan ve 7-1 sona eren maçta 8 dakikada 3 gol birden atarak en hızlı ''hat trick'' yapan futbolcu oldu.



En çok "hat trick" yapan Messi ve Ronaldo



Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok "hat trick" yapan futbolcu unvanını paylaşıyor.



Messi ve Ronaldo 8'er kez bir maçta 3 gol atmayı başardı. İtalyan Filippo Inzaghi, Alman Mario Gomez, Brezilyalı Luiz Adriano ve Polonyalı Robert Lewandowski de 3'er kez "hat trick" yaptı.



En genç ve yaşlı gol atan oyuncular



En genç gol atan futbolcu, 10 Aralık 2019'da Barcelona-Inter maçında İspanyol ekibi adına fileleri havalandıran Gine-Bissau asıllı İspanyol futbolcu Ansu Fati oldu. Fati, gol attığında 17 yaş 40 günlüktü.



Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı gol atan oyuncusu ise Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti oldu. İtalyan oyuncu, 2014-2015 sezonunda 38 yıl 59 günlükken Rusya ekibi CSKA Moskova karşısında 1-1 biten maçta kaydettiği golle unvanı eline geçirdi.



En çok forma giyen Casillas



Şampiyonlar Ligi'nin en çok forma giyen futbolcuları listesinde, İspanyol kaleci Iker Casillas zirvede bulunuyor.



Turnuvanın grup aşamasından itibaren Real Madrid ve Porto formalarıyla 181 maça çıkan Casillas'ı, 174 karşılaşmada mücadele eden Ronaldo takip ediyor. Portekizli futbolcu, bu sezon 8 karşılaşmada daha görev alması halinde rekorun yeni sahibi olacak.



Barcelonalı eski futbolcu Xavi, 157 maçla üçüncü sırada yer alıyor.



En kötü rekorlardan biri Beşiktaş'ta



Beşiktaş'ın, 6 Kasım 2007'de deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında İngiltere'nin Liverpool takımına 8-0 yenilmesi, organizasyonun en farklı sonuçlarından biri olarak tarihe geçti.



Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı maçın ikinci yarısında 6 gole engel olamayınca sahadan 8-0 mağlup ayrıldı ve bu sonuç Şampiyonlar Ligi'nin en farklı yenilgisi oldu. 2015-2016 sezonunda İspanya'nın Real Madrid takımına 8-0 kaybeden İsveç'in Malmö ekibi de rekoru, Beşiktaş ile paylaşıyor.



2016-2017 sezonunda Dinamo Kiev'e, 2000-2001 sezonunda da Leeds United'a 6-0 yenilen Beşiktaş'ın aldığı bu sonuçlar da Şampiyonlar Ligi'nin en farklı mağlubiyetleri arasında yer aldı.



İngiltere'den Arsenal'in Çekya'dan Slavia Prag'ı, İtalya'dan Juventus'un Yunanistan'dan Olympiakos'u, Fransa'dan Olympique Marsilya'nın Slovakya'dan Zilina'yı, Almanya'dan Bayern Münih'in İsviçre'den Basel ve Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk'i, İspanya'dan Valencia'nın Belçika'dan Genk'i, Shakhtar Donetsk'in Belarus'tan BATE Borisov'u ve İngiltere'den Manchester City'nin Almanya'dan Scahalke 04'ü 7-0 yendiği karşılaşmalar da Şampiyonlar Ligi'nin en farklı galibiyetleri arasına girdi.



Seedorf, 3 farklı kulüpte 4 kupa kazandı



Hollandalı eski yıldız futbolcu Clarence Seedorf, 3 farklı kulüpte 4 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazanan tek futbolcu unvanına sahip.



Seedorf, 1995'te Ajax, 1998'de Real Madrid, 2003 ve 2007 yıllarında ise Milan formalarıyla Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmayı başardı.



"Kupa 1"i kazanan en yaşlı ve en genç teknik direktör



Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan en genç teknik adam Jose Villalonga olurken, en yaşlısı ise Raymond Goethals.



Real Madrid, 1956'da kupayı kazanırken teknik direktörü Villalonga henüz 36 yaşından 185 gün almıştı.



Olympique Marsilya'nın 1993'te kazandığı kupada takımın başında olan Belçikalı Raymond Goethals ise 71 yaş 232 gün ile kupayı kaldıran en yaşlı teknik direktör oldu.



Hem sahada hem de kulübede kazananlar



Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi'nde hem oyuncu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan isimler arasında yer alıyor.



Futbolculuk döneminde 2002'de Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Zidane böylece, Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard ve Pep Guardiola'dan sonra teknik direktörlük yaparken de bunu başaran 7. isim konumunda.



İlk gol Amokachi'den



Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1992'de Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilmesinin ardından ilk golü, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Daniel Amokachi kaydetti.



Nijeryalı futbolcu, Belçika'nın Club Brugge takımında oynarken, CSKA Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın 17. dakikasında attığı golle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk golüne de imza atmış oldu.



Yüzüncü gol, Barcelona'da Romario'dan, bininci gol PSV'de Dmitri Khokhlov'dan, 2 bininci gol Boavista'da Erwin Sanchez'den, 3 bininci gol Juventus'ta David Trezeguet'den, 4 bininci gol Liverpool'da Peter Crouch'tan, 5 bininci gol Benfica'da Luisao'dan, 6 bininci gol Borussia Dortmund'da Mario Götze'den, 7 bininci gol Paris Saint-Germain'de Angel Di Maria'dan 8 bininci gol Tottenham'da Erik Lamela'dan geldi.



Baba-oğul kazananlar



Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasını bugüne dek 4 kez baba ve oğulları kazandı.



İtalyan Cesare Maldini'nin Milan ile 1963'te bu mutluluğu yaşadığı kupada, oğlu Paolo Maldini aynı takımla 1989, 1990, 1994, 2003 ve 2007'de mutlu sona ulaştı.



Real Madrid'de forma giyen Manuel Sanchis Martinez 1966'da, oğlu Manuel Sanchis Hontiyuelo da 1998 ve 2000 yıllarında kupayı kazanmayı başardı.



Carles Busquets, İspanya'nın Barcelona ekibi ile 1992 yılında kupayı kazandı, 2009, 2011 ve 2015'te yine Barcelona'da oynayan oğlu Sergio Busquets kupaya uzandı.



Son olarak Fransız Zinedine Zidane 2002'de futbolculuğu döneminde Real Madrid formasıyla kupayı kaldırırken, oğullarından Enzo 2017'de, Luca ise 2018'de yine Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde kupa elde etti.



