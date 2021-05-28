Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

İspanya temsilcisi Real Madrid, 13 kezle UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım unvanını sürdürüyor. 2020-2021 sezonunun finalistlerinden Chelsea, 2 kez çıktığı final müsabakasında 1 kez şampiyonluk sevincini yaşadı

Haber; AA
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Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid
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28 Mayıs 2021 13:49
2020-2021 sezonunun Manchester City-Chelsea finaliyle sona ereceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, kupayı en çok kazanan ekip unvanını İspanya'nın Real Madrid takımı elinde tutuyor.

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

- Manchester City için ilk, Chelsea için 3. final

Bu yılın finalistlerinden Chelsea, 2000'li yıllarda gösterdiği performansla turnuvanın tecrübeli takımları arasına girdi.

İngiliz temsilcisi, 2008 yılında çıktığı ilk final müsabakasında Manchester United'a penaltılarla kaybederken, 2012 finalinde Almanye temsilcisi Bayern Münih'i penaltılarla mağlup ederek kupaya uzandı.

Manchester City ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.

- 41 farklı takım final oynadı

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonunda bugüne kadar 41 farklı takım final maçına çıkarken, 22 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih 6, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

- Finalistler ve kupa sayılar

Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:

TAKIM

 FİNAL

 KUPA
Real Madrid

 16

 13
Milan

 11

 7
Liverpool

 9

 6
Bayern Münih

 11

 6
Barcelona

 8

 5
Ajax

 6

 4
Inter

 5

 3
Manchester United

 5

 3
Juventus

 9

 2
Benfica

 7

 2
Nottingham Forest

 2

 2
Porto

 2

 2
Celtic

 2

 1
Hamburg

 2

 1
Steaua Bükreş

 2

 1
Marsilya

 2

 1
Chelsea

 2

 1
Borussia Dortmund

 2 1
Feyenoord

 1

 1
Aston Villa

 1

 1
PSV Eindhoven

 1

 1
Kızılyıldız

 1

 1
Atletico Madrid

 3

 0
Valencia

 2

 0
Reims

 2

 0
Fiorentina

 1

 0
Eintracht Frankfurt

 1

 0
Partizan

 1

 0
Panathinaikos

 1

 0
Leeds United

 1

 0
Saint-Etienne

 1

 0
Borussia Mönchengladbach

 1

 0
Club Brugge

 1

 0
Malmö

 1

 0
Roma

 1

 0
Sampdoria

 1

 0
Bayer Leverkusen

 1

 0
Monaco

 1

 0
Arsenal

 1

 0
Tottenham

 1

 0
Paris Saint-Germain

 1

 0
- İspanya ekipleri 18 kez kazandı

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.

İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.

ÜLKE

 ŞAMPİYON

 FİNAL
İspanya

 18

 29
İngiltere

 13

 22
İtalya

 12

 28
Almanya

 8

 18
Hollanda

 6

 8
Portekiz

 4

 9
Fransa

 1

 7
Romanya

 1

 2
İskoçya

 1

 2
Yugoslavya

 1

 2
Belçika

 0

 1
Yunanistan

 0

 1
İsveç

 0

 1
- Finaller

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:

SEZON

 ŞAMPİYON

 FİNALİST

 SONUÇ
1955-56

 Real Madrid

 Reims

 4-3
1956-57

 Real Madrid

 Fiorentina

 2-0
1957-58

 Real Madrid

 Milan

 3-2 (Uzatma)
1958-59

 Real Madrid

 Reims

 2-0
1959-60

 Real Madrid

 Eintracht Frankfurt

 7-3
1960-61

 Benfica

 Barcelona

 3-2
1961-62

 Benfica

 Real Madrid

 5-3
1962-63

 Milan

 Benfica

 2-1
1963-64

 Inter

 Real Madrid

 3-1
1964-65

 Inter

 Benfica

 1-0
1965-66

 Real Madrid

 Partizan

 2-1
1966-67

 Celtic

 Inter

 2-1
1967-68

 Manchester United

 Benfica

 4-1 (Uzatma)
1968-69

 Milan

 Ajax

 4-1
1969-70

 Feyenoord

 Celtic

 2-1 (Uzatma)
1970-71

 Ajax

 Panathinaikos

 2-0
1971-72

 Ajax

 Inter

 2-0
1972-73

 Ajax

 Juventus

 1-0
1973-74

 Bayern Münih

 Atletico Madrid

 1-1, 4-0
1974-75

 Bayern Münih

 Leeds United

 2-0
1975-76

 Bayern Münih

 St. Etienne

 1-0
1976-77

 Liverpool

 B.Mönchengladbach

 3-1
1977-78

 Liverpool

 Club Brugge

 1-0
1978-79

 Nottingham Forest

 Malmö

 1-0
1979-80

 Nottingham Forest

 Hamburg

 1-0
1980-81

 Liverpool

 Real Madrid

 1-0
1981-82

 Aston Villa

 Bayern Münih

 1-0
1982-83

 Hamburg

 Juventus

 1-0
1983-84

 Liverpool

 Roma

 1-1 (4-2 pen.)
1984-85

 Juventus

 Liverpool

 1-0
1985-86

 Steaua Bükreş

 Barcelona

 0-0 (2-0 pen.)
1986-87

 Porto

 Bayern Münih

 2-1
1987-88

 PSV Eindhoven

 Benfica

 0-0 (6-5 pen.)
1988-89

 Milan

 Steaua Bükreş

 4-0
1989-90

 Milan

 Benfica

 1-0
1990-91

 Kızılyıldız

 Marsilya

 0-0 (5-3 pen.)
1991-92

 Barcelona

 Sampdoria

 1-0 (Uzatma)
1992-93

 Marsilya

 Milan

 1-0
1993-94

 Milan

 Barcelona

 4-0
1994-95

 Ajax

 Milan

 1-0
1995-96

 Juventus

 Ajax

 1-1 (4-2 pen.)
1996-97

 Borussia Dortmund

 Juventus

 3-1
1997-98

 Real Madrid

 Juventus

 1-0
1998-99

 Manchester United

 Bayern Münih

 2-1
1999-00

 Real Madrid

 Valencia

 3-0
2000-01

 Bayern Münih

 Valencia

 1-1 (5-4 pen.)
2001-02

 Real Madrid

 Bayer Leverkusen

 2-1
2002-03

 Milan

 Juventus

 0-0 (3-2 pen.)
2003-04

 Porto

 Monaco

 3-0
2004-05

 Liverpool

 Milan

 3-3 (6-5 pen.)
2005-06

 Barcelona

 Arsenal

 2-1
2006-07

 Milan

 Liverpool

 2-1
2007-08

 Manchester United

 Chelsea

 1-1 (6-5 pen.)
2008-09

 Barcelona

 Manchester United

 2-0
2009-10

 Inter

 Bayern Münih

 2-0
2010-11

 Barcelona

 Manchester United

 3-1
2011-12

 Chelsea

 Bayern Münih

 1-1 (4-3 pen.)
2012-13

 Bayern Münih

 Borussia Dortmund

 2-1
2013-14

 Real Madrid

 Atletico Madrid

 4-1 (Uzatma)
2014-15

 Barcelona

 Juventus

 3-1
2015-16

 Real Madrid

 Atletico Madrid

 1-1 (5-3 pen.)
2016-17

 Real Madrid

 Juventus

 4-1
2017-18

 Real Madrid

 Liverpool

 3-1
2018-19

 Liverpool

 Tottenham

 2-0
2019-20

 Bayern Münih

 Paris Saint-Germain

 1-0
 

 


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