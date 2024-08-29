Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 takım belli oldu. Devler Ligi'nde kura çekimi bugün (perşembe) günü gerçekleştirilecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı!
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29 Ağustos 2024 00:43
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 00:54
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takım çarşamba gecesi oynanan maçların ardından belli oldu. Organizasyonda 2024-2025 sezonunun kura çekimi perşembe günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı yapılan maçlar sonucunda 4 takım daha lig aşamasına katılma hakkı elde etti. Çarşamba oynanan maçlarda rakiplerini saf dışı bırakan Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slovan Bratislava ve Lille, lig aşamasına adını yazdırmayı başardı.

Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonunun kura çekimi, perşembe günü Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da yapılacak. Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off'ta ise 9 ile 16'ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar:

1. Torba: Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig, Barcelona.

2. Torba: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan.

3. Torba: Feyenoord, Sporting, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic.

4. Torba: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest.



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