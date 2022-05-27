Şampiyonlar Ligi'nde Fatih Terim sürprizi!

Paris'te oynanacak Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Fatih Terim sürprizi.



Son olarak Galatasaray 'da teknik direktörlük görevini yapan ve görevden ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen Fatih Terim'den sürpriz bir karar geldi.



Efsane futbol adamı TV8'in yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapacak. Mücadeleyi ise spiker Gökhan Abdik anlatacak.



Real Madrid - Liverpool mücadelesi Cumartesi günü 22.00'de başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.





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