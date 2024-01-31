Şampiyonlar Ligi'nde en iyisi Kerem Aktürkoğlu!

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United maçında attığı gol, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en güzel golü seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Şampiyonlar Ligi'nde en iyisi Kerem Aktürkoğlu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2024 14:37
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, bu sezon Devler Ligi gruplarında atılan en güzel golleri sıraladı.

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun, RAMS Park'ta Manchester United maçında attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi. Aynı maçta Bruno Fernandes'in, Galatasaray'a attığı gol ise beşinci sırada yer aldı.

Öte yandan grup aşamasındaki en güzel goller listesinin ikinci sırasında Galatasaray'dan Tete'nin Kopenhag maçında attığı gol de yer aldı.

Braga forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Armindo Bruma'nın, Union Berlin maçındaki golü en güzel goller listesinde altıncı sırada yer aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery