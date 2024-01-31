Şampiyonlar Ligi'nde en iyisi Kerem Aktürkoğlu!

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, bu sezon Devler Ligi gruplarında atılan en güzel golleri sıraladı.
Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun, RAMS Park'ta Manchester United maçında attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi. Aynı maçta Bruno Fernandes'in, Galatasaray'a attığı gol ise beşinci sırada yer aldı.
Öte yandan grup aşamasındaki en güzel goller listesinin ikinci sırasında Galatasaray'dan Tete'nin Kopenhag maçında attığı gol de yer aldı.
Braga forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Armindo Bruma'nın, Union Berlin maçındaki golü en güzel goller listesinde altıncı sırada yer aldı.
Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun, RAMS Park'ta Manchester United maçında attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi. Aynı maçta Bruno Fernandes'in, Galatasaray'a attığı gol ise beşinci sırada yer aldı.
Öte yandan grup aşamasındaki en güzel goller listesinin ikinci sırasında Galatasaray'dan Tete'nin Kopenhag maçında attığı gol de yer aldı.
Braga forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Armindo Bruma'nın, Union Berlin maçındaki golü en güzel goller listesinde altıncı sırada yer aldı.
🥇Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United'a attığı gol "Şampiyonlar Ligi gruplarındaki en güzel gol" seçildi.pic.twitter.com/JbgzR0Hq1o
— Sporxtv (@sporxtv) January 31, 2024