Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli olacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler 11 Mart Salı günü oynanacak rövanş maçları ile belli oluyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli olacak!
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10 Mart 2025 14:57
Son güncelleme 10 Mart 2025 14:59
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları 11 Mart Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 12 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

11 Mart Salı:

20.45 Barcelona (İspanya)-Benfica (Portekiz) (1-0) (TRT SPOR)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-0)

23.00 Inter (İtalya)-Feyenoord (Hollanda) (2-0)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Bayern Münih (Almanya) (0-3) (TRT SPOR)

12 Mart Çarşamba:

20.45 Lille (Fransa)-Borussia Dortmund (Almanya) (1-1) (TRT 1)

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) (3-1) (TRT 1)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Real Madrid (İspanya) (1-2)

23.00 Arsenal (İngiltere)-PSV (Hollanda) (7-1)


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