31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
5-087'
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-2
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-0
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
2-2
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
2-1
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
2-2
01 Haziran
Bahia-Sao Paulo
00:30
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
2-2
31 Mayıs
Haka-VPS
2-1
31 Mayıs
Oulu-SJK
2-2
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
0-0
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
2-188'
01 Haziran
Atletico GO-Goias
00:30
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
2-1
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
2-0
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Şampiyonlar Ligi finalinde tarihe geçen gol!

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ağlarını havalandıran Desire Doue, Devler Ligi finalinde gol atan en genç oyuncular listesine girdi.

calendar 31 Mayıs 2025 22:39 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 23:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi finalinde tarihe geçen gol!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonlar Ligi finalinde Münih'te Inter ile karşı karşıya gelen Paris Saint-Germain, 20 dakikada 2 farklı üstünlüğü buldu.

Fransız ekibi, 12. dakikada Hakimi ile 1-0 öne geçti. PSG, 20. dakikada Desire Doue ile durumu 2-0 yaptı.


Doue, bu golüyle birlikte tarihe geçti. 19 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi finalinde gol atan en genç 3. futbolcu oldu.

Öte yandan bir Şampiyonlar Ligi finalinde hem gol atan hem de asist yapan ilk Fransız olan Desire Doue, turnuva tarihinde bunu başaran en genç oyuncu oldu. (19 yaş 362 gün)

3. GOLÜ DE ATTI

Desire Doue, takımının 63. dakikada attığı gole de imzasını attı.

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.