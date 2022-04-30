Almanya 1. Bundesliga'nın 32. haftasında Mainz ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Mainz 3-1'lik skorla kazandı.



Mainz'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Jonathan Burkardt, 27. dakikada Moussa Niakhate ve 57. dakikada Leandro Barreiro kaydetti. Bayern Münih'in tek golü 33. dakikada Robert Lewandowski'den geldi.



Üst üste 10. şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Bayern Münih, bu mağlubiyetle birlikte 75 puanda kaldı. Mainz ise 5 hafta sonra kazanarak puanını 32'ye yükseltti.



Bayern Münih, gelecek hafta Stuttgart'ı konuk edecek. Mainz ise Hertha Berlin deplasmanına gidecek.





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