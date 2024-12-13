Samet Akaydin'den ayrılık kararı

Fenerbahçe'de son günlerin eleştirilen ismi Samet Akaydin, ayrılık kararı aldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydin'den ayrılık kararı
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13 Aralık 2024 16:50
Fenerbahçe'de tartışmaların odağındaki isim Samet Akaydin, sarı lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı ve bu talebini yönetime bildirdi.

Sezon bitimine dek kendisine gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu, menajerine 'kulüp bul' talimatı verdi.

Samet Akaydin, kariyerini yurt dışında sürdürmek istiyor.

MOURİNHO'NUN İZNİYLE STATTAN AYRILDI

Atletic Bibao maçında bir hayli morali bozulan Samet Akaydin, maçın devre arasında teknik direktör Jose Mourinho'nun izniyle evine gitti.

BAŞAKŞEHİR MAÇI KADROSUNDA YER ALMAYABİLİR

Son Bilbao maçında yaptığı hatanın ardından taraftarın yuhaladığı Samet Akaydin'in Başakşehir maçı kadrosunda yer alma ihtimali de oldukça az. 

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