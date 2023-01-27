Salih Uçan maçı tamamlayamadı

Beşiktaş'ın Alanyaspor'la karşı karşıya geldiği mücadelede Salih Uçan karşılaşmayı yarıda bıraktı.
Maça ilk 11'de başlayan Salih Uçan, maçın 64. dakikasında sakatlandığını işaret ederek değişiklik istedi. Teknik direktör Şenol Güneş Salih Uçan'ın yerine Necip Uysal'ı sahaya sürdü.
Salih Uçan Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta boy göstermiş ve 2 gol 2 asist üretmişti.
Maça ilk 11'de başlayan Salih Uçan, maçın 64. dakikasında sakatlandığını işaret ederek değişiklik istedi. Teknik direktör Şenol Güneş Salih Uçan'ın yerine Necip Uysal'ı sahaya sürdü.
Salih Uçan Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta boy göstermiş ve 2 gol 2 asist üretmişti.
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