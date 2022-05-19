Salih Özcan, Dortmund'a transfer oluyor

Köln'de sergilediği performansla adından söz ettiren milli futbolcumuz Salih Özcan, Borussia Dortmund'a transfer oluyor.



Bild'in haberine göre, başarılı orta saha oyuncusu perşembe günü Dortmund için sağlık kontrollerinden geçti. Dortmund'un ayrıca, bu transfer için Köln'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.



Bu sezon Köln'de 34 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Salih Özcan, 2 gol atma başarısı gösterdi.



Milli Takım tercihini kısa bir süre önce açıklayan ve Türkiye'yi seçen Salih Özcan, Konya'daki İtalya karşılaşmasında ay-yıldızlı forma ile ilk maçına çıkmıştı.





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