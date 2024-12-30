Liverpool'da bu sezon fırtına gibi esen Muhammed Salah, West Ham United maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Sergilediği performansla adı Ballon d'Or Ödülü için geçen Mısırlı yıldız, "Ballon d'Or'u düşünmüyorum, Premier Lig'de şampiyon olmak istiyorum. Takımın kazanması için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.
Liverpool'un Premier Lig'deki liderliğini de değerlendiren Salah, "Bizi yakalamak isteyen takımlar da var. Alçakgönüllü olmalı ve sadece odaklanmalıyız." dedi.
"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU"
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot da öğrencisi için gelen dünyanın en iyi oyuncusu olup olmadığına yönelik soruya, "Rakamlara bakarsanız bunu tartışamazsınız." diye yanıt verdi.
YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
32 yaşındaki yıldız futbolcu, Liverpool ile yeni sözleşme konusunda gelen soruya ise, "Bir şeyler söyleyerek insanların bunun hakkında konuşmasını istemiyorum ama sözleşme uzatmaktan çok uzağız." dedi.
Liverpool'da bu sezon 26 maçta süre bulan Salah, 20 gol attı ve 17 asist yaptı.
Salah'tan sözleşme açıklaması!
Liverpool forması giyen Muhammed Salah, kulüple yeni sözleşme imzalamaktan çok uzak olduklarını açıkladı.
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30 Aralık 2024 14:37
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