2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı için Sierra Leone ile deplasmanda karşılaşan Mısır'ın yıldızı Muhammed Salah, saldırıya uğradı.
Sierra Leoneli bir taraftar sahaya girerek Muhammed Salah'a saldırdı. Maçın son anlarında gerçekleşen bu olay nedeniyle mücadelede bir süre durdu. Salah, sahadan askerlerin korumasında ayrılabildi.
Mücadeleyi Mısır, Trabzonsporlu Trezeguet'in golleriyle 2-0 kazandı.
Sierra Leoneli bir taraftar sahaya girerek Muhammed Salah'a saldırdı. Maçın son anlarında gerçekleşen bu olay nedeniyle mücadelede bir süre durdu. Salah, sahadan askerlerin korumasında ayrılabildi.
Mücadeleyi Mısır, Trabzonsporlu Trezeguet'in golleriyle 2-0 kazandı.