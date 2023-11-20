Salah'a saha içinde saldırı!

Sierra Leoneli bir taraftar, Liverpool'un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a saldırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Salah'a saha içinde saldırı!
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20 Kasım 2023 11:37
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı için Sierra Leone ile deplasmanda karşılaşan Mısır'ın yıldızı Muhammed Salah, saldırıya uğradı.

Sierra Leoneli bir taraftar sahaya girerek Muhammed Salah'a saldırdı. Maçın son anlarında gerçekleşen bu olay nedeniyle mücadelede bir süre durdu. Salah, sahadan askerlerin korumasında ayrılabildi.

Mücadeleyi Mısır, Trabzonsporlu Trezeguet'in golleriyle 2-0 kazandı. 

 
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