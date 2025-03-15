Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor karşısında farklı galip!

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Sakaryaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor karşısında farklı galip!
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15 Mart 2025 22:48
Trendyol 1. Lig'in 30'uncu haftasında Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi, sahadan 5-0 galip ayrıldı

Sakaryaspor'un gollerini 12'nci dakikada Mendy Mamadou, 41'inci dakikada Gael Kakuta, 45+1'inci dakikada Ömer Şişmanoğlu, 86'ncı dakikada Emircan Altıntaş ve 90'ıncı dakikada Emre Demir kaydetti.

Bu sonucun ardından 5 maç sonra galip gelen Sakaryaspor puanını 39'a yükseltti ve 15. sıraya yerleşti. Ligde tüm maçlarını kaybeden Yeni Malatyaspor ise -21 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Sakaryaspor, Kocaelispor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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