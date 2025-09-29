29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
0-012'
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-127'
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-011'

Sakaryaspor ve Sivasspor golsüz bitirdi

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Sivasspor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı.

calendar 29 Eylül 2025 21:59
Sakaryaspor ve Sivasspor golsüz bitirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçında Sakaryaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

Hem Sakaryaspor, hem de Sivasspor zaman zaman etkili ataklar üretmesine rağmen sonua ulaşamadı.

Sivasspor'da Luan maçın 90. dakikasında kırmızı kartla oyun dışın kaldı.

Sakaryaspor'da kadro dışı olan Caner Erkin ve Burak Altıparmak maç kadrosunda yer almadı.

Bu beraberlik sonrası Sakaryaspor ve Sivasspor pouanını 9'a yükseltti.

Ligde bir sonraki hafta maçında Sakaryaspor, Sarıyer'e konuk olacak. Sivasspor, Serik Spor'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.