Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçında Sakaryaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.



Hem Sakaryaspor, hem de Sivasspor zaman zaman etkili ataklar üretmesine rağmen sonua ulaşamadı.



Sivasspor'da Luan maçın 90. dakikasında kırmızı kartla oyun dışın kaldı.



Sakaryaspor'da kadro dışı olan Caner Erkin ve Burak Altıparmak maç kadrosunda yer almadı.



Bu beraberlik sonrası Sakaryaspor ve Sivasspor pouanını 9'a yükseltti.



Ligde bir sonraki hafta maçında Sakaryaspor, Sarıyer'e konuk olacak. Sivasspor, Serik Spor'u ağırlayacak.



