Sağlık kontrolünden geçemedi transferi iptal oldu

Atletico Madrid'in uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Moise Kean'in transferi sağlık kontrolünden geçememesi sebebiyle iptal oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sağlık kontrolünden geçemedi transferi iptal oldu
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30 Ocak 2024 17:17
İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışından uzaklaşmak istemeyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Atletico Madrid'e kötü haber geldi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ

Atletico Madrid'in kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Moise Kean'de flaş bir gelişme yaşandı.

Sky Italia'da yer alan habere göre 23 yaşındaki İtalyan santrfor, İspanya'da girdiği sağlık kontrollerinden geçemedi ve transferi iptal oldu.

Bu gelişmenin ardından ise Moise Kean, Juventus'a geri dönerken, Atletico Madrid de yeni santrfor arayışlarına başladı.

12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Juventus formasıyla 12 resmi maça çıkan Moise Kean bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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