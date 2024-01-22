Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada karar

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 20 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.
Mahkeme Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran Kadir Yasak'ı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı. Kadir Yasak ayrıca, "kasten yaralama", "yağma" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından da 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran Kadir Yasak'ı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı. Kadir Yasak ayrıca, "kasten yaralama", "yağma" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından da 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.