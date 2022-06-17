"Sadio Mane, imzayı attı"

Bayern Münih'in Liverpool'dan Sadio Mane transferini tamamladığı ve Senegalli futbolcunun 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Sadio Mane, imzayı attı'
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17 Haziran 2022 17:57
Bayern Münih'in Liverpool'dan Sadio Mane transferinde mutlu sona ulaştığı yazıldı.

Sky Sports'un haberine göre; Bayer Mühih, yıldız futbolcunun transferi için Liverpool ile anlaşma sağladı ve Mane 3 yıllık kontrata imza attı.

Bayern Münih'in bu transfer için 40 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Temmuz 2016'da Southampton'dan Liverpool'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, geride kalan 6 sezonda İngiliz ekibinde bir lig ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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