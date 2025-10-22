22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Sadettin Saran'dan örnek spor disiplini

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sporcu kimliğiyle örnek olmaya devam ediyor. Güne sabah 06.00'da antrenmanla başlayan 61 yaşındaki başkan, yoğun mesaisine rağmen sporu hayatından çıkarmıyor. Günün sonunda saat 23.00'te bile olsa ikinci antrenmanını aksatmıyor.

calendar 22 Ekim 2025 10:53
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yıllardır sürdürdüğü sporcu yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

61 yaşındaki Saran, yoğun iş temposuna rağmen spor alışkanlığını hiç bırakmıyor. Her sabah erkenden kalkarak antrenmanını yapan başkan, ardından kendi şirketinde mesaisine başlıyordu. İş gününün sonunda ise akşam antrenmanını gerçekleştirip günü tamamlıyordu.

Başkanlık görevine geldikten sonra ise Saran'ın temposu daha da arttı. Artık sadece kendi işleriyle değil, Fenerbahçe'nin tüm sorumluluklarıyla da ilgilenen Saran, zamanı en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor.

Buna rağmen spordan vazgeçmeyen başkan, artık her zamankinden daha erken uyanıyor. Önceden saat 07.00'de yaptığı sabah antrenmanını 06.00'ya çekti. Gününe sporla başlayıp kulüpteki yoğun mesaisine geçen Saran, akşam saatlerinde kulüp işleri bittikten sonra da ikinci antrenmanını mutlaka yapıyor. Bazen saat 23.00'te bile olsa, gününü sporsuz bitirmiyor.

Fenerbahçe gibi dünyanın önde gelen spor kulüplerinden birinin başkanı olarak Saran'ın bu disiplinli yaşamı, kulüp içindeki sporculara da örnek teşkil ediyor. Sporu günlük rutininden ayırmayan bir başkan figürü, hem çalışanlara hem de sporculara ilham veriyor. Kulüp içinde, Saran'ın sporcu geçmişi sayesinde sporcuları daha iyi anladığı ve onlarla daha kolay iletişim kurduğu ifade ediliyor.

ÇALIŞANLARINA DA DESTEK OLUYOR

Gençlik yıllarında spor bursuyla ABD'ye giderek eğitim alan ve burada kazandığı disiplinle başarıya ulaşan Sadettin Saran, bu anlayışı iş hayatında da sürdürüyor. Kendi şirketlerinde çalışanlar için özel spor salonları kuran Saran, ayrıca çalışanlarının anlaşmalı spor merkezlerinden ücretsiz şekilde yararlanmasını sağladı.

İsteyen çalışanlar, şirketteki spor alanlarını kullanabiliyor ya da Saran'ın anlaşma yaptığı seçkin spor salonlarında ücretsiz olarak antrenman yapabiliyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
