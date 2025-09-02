Sadettin Saran'dan Aykut Kocaman ve Volkan Demirel açıklaması!

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik yapılanma ve kulüpteki görev dağılımlarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.
"VOLKAN DEMİREL'E RESMİ TEKLİF YAPTIK"
Saran, A Takım Sorumlusu pozisyonu için eski kaptan Volkan Demirel ile temasa geçtiklerini belirterek, "A Takım Sorumlusu pozisyonu için de Volkan Demirel'e resmi teklif yaptık." ifadelerini kullandı.
"AYKUT KOCAMAN DEĞERLENDİRİYOR"
Futbol Şube Sorumlusu görevi için ise Aykut Kocaman'a resmi teklif yaptıklarını belirten Saran, "Esasında gönlünde teknik direktörlük yatıyor ama sağ olsun bize karşı sevgisi, saygısı var. Değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde belli olur." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe
