Sadettin Saran'dan Aykut Kocaman ve Volkan Demirel açıklaması!

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Volkan Demirel'e A Takım Sorumlusu, Aykut Kocaman'a ise Futbol Şube Sorumlusu için resmi teklif yaptıklarını açıkladı.

calendar 02 Eylül 2025 20:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan Aykut Kocaman ve Volkan Demirel açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik yapılanma ve kulüpteki görev dağılımlarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

"VOLKAN DEMİREL'E RESMİ TEKLİF YAPTIK" 

Saran, A Takım Sorumlusu pozisyonu için eski kaptan Volkan Demirel ile temasa geçtiklerini belirterek, "A Takım Sorumlusu pozisyonu için de Volkan Demirel'e resmi teklif yaptık." ifadelerini kullandı.

"AYKUT KOCAMAN DEĞERLENDİRİYOR"

Futbol Şube Sorumlusu görevi için ise Aykut Kocaman'a resmi teklif yaptıklarını belirten Saran, "Esasında gönlünde teknik direktörlük yatıyor ama sağ olsun bize karşı sevgisi, saygısı var. Değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde belli olur." şeklinde konuştu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.