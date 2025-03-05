Sacha Boey - Galatasaray ihtimali

30 milyon Euro'ya Galatasaray'dan aldığı oyuncudan beklediğini bulamayan Bayern Münih, Fransız sağ beki göndermeye hazırlanıyor. Aslan da adaylar arasında...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Sacha Boey - Galatasaray ihtimali
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05 Mart 2025 09:23
Son güncelleme 05 Mart 2025 09:24
Geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya satılan Sacha Boey'den Alman ekibi istediği verimi bir türlü alamadı.

Fransız oyuncunun sakatlıklarının ardından düzenli forma giyememesi sorunların sebebi olarak gösterilirken Bild'e göre; Boey için teklif bekleniyor.

Bavyera ekibi, Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu üzerine planlar yapmazken ayrılık için vizeyi de verdi. Boey'e mali olarak iyi bir teklif gelmesi durumunda Bayern, gidişini onaylayacak.

ADAYLAR ARASINDA GALATASARAY DA VAR

Alman basınına göre; adaylar arasında Galatasaray da var. 24 yaşındaki sağ bek için sezon sonunda sarı-kırmızılılar da teklif yaparak geri dönüşü için çalışacak.

BAYERN MÜNİH'TE 13 MAÇTA GÖREV ALDI

Galatasaray forması ile 84 maça çıkan ve 4 gol - 4 asist katkısı verip Şampiyonlar Ligi performansı ile Bayern Münih'in gözüne giren Boey, sonrasında ise Alman ekibinde menisküs yırtığı sorunu nedeniyle 13 karşılaşmada görev alabilmişti. 

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