Sacha Boey - Galatasaray ihtimali

Geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya satılan Sacha Boey'den Alman ekibi istediği verimi bir türlü alamadı.
Fransız oyuncunun sakatlıklarının ardından düzenli forma giyememesi sorunların sebebi olarak gösterilirken Bild'e göre; Boey için teklif bekleniyor.
Bavyera ekibi, Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu üzerine planlar yapmazken ayrılık için vizeyi de verdi. Boey'e mali olarak iyi bir teklif gelmesi durumunda Bayern, gidişini onaylayacak.
ADAYLAR ARASINDA GALATASARAY DA VAR
Alman basınına göre; adaylar arasında Galatasaray da var. 24 yaşındaki sağ bek için sezon sonunda sarı-kırmızılılar da teklif yaparak geri dönüşü için çalışacak.
BAYERN MÜNİH'TE 13 MAÇTA GÖREV ALDI
Galatasaray forması ile 84 maça çıkan ve 4 gol - 4 asist katkısı verip Şampiyonlar Ligi performansı ile Bayern Münih'in gözüne giren Boey, sonrasında ise Alman ekibinde menisküs yırtığı sorunu nedeniyle 13 karşılaşmada görev alabilmişti.
Fransız oyuncunun sakatlıklarının ardından düzenli forma giyememesi sorunların sebebi olarak gösterilirken Bild'e göre; Boey için teklif bekleniyor.
Bavyera ekibi, Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu üzerine planlar yapmazken ayrılık için vizeyi de verdi. Boey'e mali olarak iyi bir teklif gelmesi durumunda Bayern, gidişini onaylayacak.
ADAYLAR ARASINDA GALATASARAY DA VAR
Alman basınına göre; adaylar arasında Galatasaray da var. 24 yaşındaki sağ bek için sezon sonunda sarı-kırmızılılar da teklif yaparak geri dönüşü için çalışacak.
BAYERN MÜNİH'TE 13 MAÇTA GÖREV ALDI
Galatasaray forması ile 84 maça çıkan ve 4 gol - 4 asist katkısı verip Şampiyonlar Ligi performansı ile Bayern Münih'in gözüne giren Boey, sonrasında ise Alman ekibinde menisküs yırtığı sorunu nedeniyle 13 karşılaşmada görev alabilmişti.