Sabonis en az 1 hafta parkelerden uzak kalacak

Sacramento Kings, yıldız pivotu Domantas Sabonis'in sol hamstring bölgesinde birinci derece yırtık tespit edildiğini ve en az bir hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Sabonis en az 1 hafta parkelerden uzak kalacak
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03 Mart 2025 12:04
Sacramento Kings, yıldız pivotu Domantas Sabonis'in sol hamstring bölgesinde birinci derece yırtık tespit edildiğini ve en az bir hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Sabonis, sakatlığı Houston Rockets'a karşı oynanan maçın ilk çeyreğinde yaşadı.

28 yaşındaki Litvanyalı yıldız, üst üste üçüncü sezonunda da NBA'in en fazla ribaund alan oyuncusu konumunda bulunuyor. Sabonis, bu sezon maç başına 14.1 ribaund, 19.5 sayı ve 6.2 asist ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %43.2 isabetle oynadı.

Ayrıca, bu sezon ligde en fazla "double-double" yapan oyuncu konumunda olan Sabonis, tam 50 kez bu istatistiği elde etti.

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