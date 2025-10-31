31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-052'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-155'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

S Sport Plus, "Hiçbir Çocuk Üşümesin" diyerek 47. İstanbul Maratonu'nda koşuyor!

S Sport Plus, sporun toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir unsur olduğuna inanarak bu yıl 47'ncisi düzenlenen İstanbul Maratonu'nda İhtiyaç Haritası'na destek veriyor.

calendar 31 Ekim 2025 13:42
Haber: Sporx.com
S Sport Plus, 'Hiçbir Çocuk Üşümesin' diyerek 47. İstanbul Maratonu'nda koşuyor!
S Sport Plus, sporun birleştirici gücüne inanarak, bu yıl 47'ncisi düzenlenen İstanbul Maratonu'na destek veriyor. İhtiyaç Haritası ile "Bir Adım, Bin Çocuk" sloganıyla yürütülen kampanyada her adımla bir çocuğun daha sıcak bir kış geçirmesine katkı sağlamak hedefleniyor. Bu yıl toplanacak bağışlarla, en az 1.000 çocuğun kışlık ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor.

S Sport Plus Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Oğuz, "Maraton bizim için sadece bir yarış değil; toplumsal sorumluluklarımızı hatırladığımız, dayanışmayı büyüttüğümüz bir alan. 'Hiçbir Çocuk Üşümesin' diyerek İhtiyaç Haritası'yla aynı hedef doğrultusunda koşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Dayanışmaya katılmak isteyenler, 17 Kasım 2025 tarihine kadar "S Sport Plus-Bir Adım Bin Çocuk" kampanya sayfası üzerinden bağış yapabilir: fonzip.com/ihtiyacharitasi/kampanya/bir-adim--bin-cocuk



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
