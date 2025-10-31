S Sport Plus, 'Hiçbir Çocuk Üşümesin' diyerek 47. İstanbul Maratonu'nda koşuyor!

S Sport Plus, sporun birleştirici gücüne inanarak, bu yıl 47'ncisi düzenlenen İstanbul Maratonu'na destek veriyor. İhtiyaç Haritası ile "Bir Adım, Bin Çocuk" sloganıyla yürütülen kampanyada her adımla bir çocuğun daha sıcak bir kış geçirmesine katkı sağlamak hedefleniyor. Bu yıl toplanacak bağışlarla, en az 1.000 çocuğun kışlık ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor.
S Sport Plus Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Oğuz, "Maraton bizim için sadece bir yarış değil; toplumsal sorumluluklarımızı hatırladığımız, dayanışmayı büyüttüğümüz bir alan. 'Hiçbir Çocuk Üşümesin' diyerek İhtiyaç Haritası'yla aynı hedef doğrultusunda koşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
Dayanışmaya katılmak isteyenler, 17 Kasım 2025 tarihine kadar "S Sport Plus-Bir Adım Bin Çocuk" kampanya sayfası üzerinden bağış yapabilir: fonzip.com/ihtiyacharitasi/kampanya/bir-adim--bin-cocuk
