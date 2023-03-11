Ryank Donk: 'Galatasaray favoriydi'

Kasımpaşalı Ryan Donk, eski takımı Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Ryan Donk "Galatasaray maçın favorisiydi. Maçı istediğimiz gibi kontrol edemedik. Hücumda çok top kaybettik ve sonrasında baskı yedik. Golü yedikten sonra işler daha zorlaştı. Tekrar denedik ama olmadı. Takımın genel olarak mücadelesinden memnunum." dedi.



Ryan Donk ayrıca "Eski takımım Galatasaray'a karşı oynamak özel bir duygu. Elimden gelenin en iyisini yaparak, enerjim olduğunu onlara göstermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ