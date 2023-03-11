Ryank Donk: "Galatasaray favoriydi"

Kasımpaşa'nın tecrübeli savunma oyuncusu Ryan Donk, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
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Ryank Donk: 'Galatasaray favoriydi'
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11 Mart 2023 22:04
Kasımpaşalı Ryan Donk, eski takımı Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ryan Donk "Galatasaray maçın favorisiydi. Maçı istediğimiz gibi kontrol edemedik. Hücumda çok top kaybettik ve sonrasında baskı yedik. Golü yedikten sonra işler daha zorlaştı. Tekrar denedik ama olmadı. Takımın genel olarak mücadelesinden memnunum." dedi.

Ryan Donk ayrıca "Eski takımım Galatasaray'a karşı oynamak özel bir duygu. Elimden gelenin en iyisini yaparak, enerjim olduğunu onlara göstermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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