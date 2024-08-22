Ryan Kent'e Fransa'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'nin kadro planlaması içerisinde yer almayan Ryan Kent'e Fransa'dan Nice talip oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ryan Kent'e Fransa'dan sürpriz talip
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22 Ağustos 2024 10:31
Fenerbahçe'de gözden çıkartılan Ryan Kent'e Fransa'dan yeni talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fransa Ligue 1'de son yıllarda istikrarlı bir görüntü çizen OGC Nice, Ryan Kent için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu.

Fenerbahçe'nin daha öncede göndermek istediği Ryan Kent için gelen teklifi kabul etmesi bekleniyor. Transferdeki tek bilmece ise Ryan Kent'in Nice'ten gelen teklifi kabul edip etmeyeceği...

FENERBAHÇE BEDELSİZ ALDI

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Ryan Kent, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Ryan Kent'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 

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